(Di martedì 12 luglio 2022) L'ha svelata Joe Biden aprendo ufficialmente una nuova era per l'osservazione in grande dettaglio dell'Universo

Pubblicità

Link4Universe : Il James Webb Space Telescope è una delle cose più fighissime e belle che l'umanità intera ha mai fatto! Ed i risul… - emenietti : questa sera, alle 23 ora italiana, @JoeBiden mostrerà la prima foto del @NASAWebb, il telescopio spaziale più poten… - Link4Universe : Forse hanno in mano la prima foto dal James Webb!!? Diretta inizia tra 30 minuti - cranfan84 : RT @emenietti: La prima foto scattata dal James Webb Space Telescope - GiulioLonghena : Ecco la prima foto dello strumento tecnologicamente più avanzato mai costruito dall’uomo. La foto più profonda mai… -

Mail pensiero numero uno è De Ketelaere. FOTOGALLERY ©Getty %srimanenti Calciomercato Il Milan spinge per De Ketelaere: ma cosa manca Si è messo in mostra in nerazzurro (del Bruges) ma ...... è rientrato dalla Florida e lui stesso ci ha tenuto a renderlo pubblico, postando unadalla ... La, solo apparentemente meno importante, sarà quella con il suo staff di preparatori, per ...Alessio Romagnoli è sbarcato pochi minuti fa all'areoporto di Fiumicino di Roma. Domattina il calciatore sosterrà le visite mediche presso il centro Paideia e ...La foto di Belen pubblicata da Stefano De Martino. Nell’immagine scattata a pubblicata sul suo profilo Instagram da Stefano si vede Belen al tramonto, che guarda verso l’obiettivo. Tornata insieme da ...