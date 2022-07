Incontro tra Draghi e sindacati su cuneo fiscale, salario minimo e precarietà - Landini: "Dal governo niente risposte" (Di martedì 12 luglio 2022) Su questi temi l'esecutivo ha proposto l'apertura di tavoli a partire dal 23 luglio. Il segretario generale della Cgil: 'Sul piano del metodo c'è una novità, non su quello dei contenuti'. Sbarra (Cisl)... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 luglio 2022) Su questi temi l'esecutivo ha proposto l'apertura di tavoli a partire dal 23 luglio. Il segretario generale della Cgil: 'Sul piano del metodo c'è una novità, non su quello dei contenuti'. Sbarra (Cisl)...

Pubblicità

trash_italiano : Mercoledì Chi pubblicherà le foto dell’incontro tra Totti e la presunta fiamma, Noemi. Secondo la rivista, tutto sa… - CarloCalenda : C’è un solo modo per evitare che questa legislatura deragli: un incontro tra le forze politiche europeiste per blin… - agorarai : Luigi Sbarra @CislNazionale e @Tboeri ad #agorarai si confrontano sui temi come il lavoro, il salario minimo e i co… - Yuro_23 : RT @lucacerchione: Incontro tra #Giuntoli ed il #Brighton rinviato ad oggi alle 18:00. #Ostigard dovrebbe arrivare al #Napoli per 5mln€ net… - 1971marco28 : RT @Tg3web: Nuove misure per contrastare l'impennata dell'inflazione e difendere il potere d'acquisto di lavoratori e pensionati. Questi i… -