Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati | comunicati disgiunti | segno di “una rottura fortissima”

(Di martedì 12 luglio 2022)sidetti addio dopo 17 anni di matrimonio. L’annuncio con dueVent’anni insieme, diciassette anni di matrimonio, una famiglia perfetta con tre figli splendidi e poi la. Così, come aveva annunciato Dagospia nel pomeriggio di ieri, è arrivato in serata il comunicato della separazione, anzi due. Uno con la firma di, l’altro con la firma di. Una scelta che indica, come fa notare su Twitter il giornalista Gabriele Parpiglia, unamolto forte tra i due: “Il comunicato separato èdi una ...

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - Labbufala : È Giuseppe Conte la nuova fiamma di Ilary Blasi. Totti entra nella maggioranza. - danielacadeddu1 : RT @domeniconaso: SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Scotti. A… -

Da Francesco Totti e, passando per Michelle Hunzike re Tomaso Trussardi fino a Kanye West e Julia Fox - lasciatisi dopo il Super Bowl - i Vip che si sono detti addio in questi mesi del 2022 anno sono tanti. Ci ...La dissoluzione dell'unione trae Francesco Totti si è consumata in due comunicati distinti, anticipati da un flash di Dagospia nel pomeriggio di un lunedì incolore e che già a febbraio aveva illustrato i tratti di una ...Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati in modo consensuale: l’annuncio ufficiale è arrivata a sorpresa ieri sera. La conduttrice tv dell’Isola dei famosi e l’ex calciatore della Nazionale ...Dopo settimane di voci e smentite, ieri è arrivata la conferma. Francesco Totti e Ilary Blasi si separano. Un amore durato 17 anni e che li ha resi una delle coppie più amate dagli italiani. Ancora da ...