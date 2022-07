Il Volo, ve lo ricordate in queste condizioni? Oggi è completamente un’altra persona: che FOTO! (Di martedì 12 luglio 2022) Sono passati tanti anni dal loro debutto, vi ricordate come erano i ragazzi di Il Volo? Oggi sono irriconoscibili, soprattutto uno di loro Era il 2015 quando per la prima volta debuttarono insieme sul palco dell’Ariston in occasione del “Festival di Sanremo“. Vinsero e iniziarono un sogno che ancora Oggi li accompagna e non li molla. Il Volo (Instagram)Loro sono Il Volo, gruppo musicale formato da tre ragazzi: Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone. Vi ricordate com’erano e come sono adesso? Uno di loro, in particolare, è irriconoscibile: nel corso degli anni è cambiato molto, scopriamo insieme di chi si tratta. Il Volo, Ignazio Boschetto: quanto è cambiato il cantante -FOTO Ignazio Boschetto (Instagram- Vipprimaedopo)Tutti i tre gli ... Leggi su esclusiva (Di martedì 12 luglio 2022) Sono passati tanti anni dal loro debutto, vicome erano i ragazzi di Ilsono irriconoscibili, soprattutto uno di loro Era il 2015 quando per la prima volta debuttarono insieme sul palco dell’Ariston in occasione del “Festival di Sanremo“. Vinsero e iniziarono un sogno che ancorali accompagna e non li molla. Il(Instagram)Loro sono Il, gruppo musicale formato da tre ragazzi: Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone. Vicom’erano e come sono adesso? Uno di loro, in particolare, è irriconoscibile: nel corso degli anni è cambiato molto, scopriamo insieme di chi si tratta. Il, Ignazio Boschetto: quanto è cambiato il cantante -FOTO Ignazio Boschetto (Instagram- Vipprimaedopo)Tutti i tre gli ...

