Il menu che può ribaltare tutto: cosa hanno fatto i genitori di Andrea (Di martedì 12 luglio 2022) La morte del piccolo Andrea Mirabile è ancora avvolta dal mistero. Il bimbo deceduto a Sharm el Sheik durante una vacanza con i genitori, avrebbe consumato qualcosa insieme alla famiglia che si sarebbe poi rivelato fatale. L'ipotesi principale degli inquirenti in questo momento è questa: un alimento o una bevanda potrebbe aver innescato una fortissima reazione nell'organismo del piccolo e del padre al punto da condurre alla morte il primo e in terapia intensiva il secondo. La coppia è rientrata a Palermo e la mamma, Rosalia, sconvolta da dolore a quanto pare non comunicherebbe nemmeno con i parenti. Il marito invece resta ricoverato in terapia subintensiva e pian piano le sue condizioni starebbero migliorando. Ma intenaot l'inchiesta prosegue. Nella giornata di domani è prevista una seconda autopsia sul corpo del bimbo e di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) La morte del piccoloMirabile è ancora avvolta dal mistero. Il bimbo deceduto a Sharm el Sheik durante una vacanza con i, avrebbe consumato qualinsieme alla famiglia che si sarebbe poi rivelato fatale. L'ipotesi principale degli inquirenti in questo momento è questa: un alimento o una bevanda potrebbe aver innescato una fortissima reazione nell'organismo del piccolo e del padre al punto da condurre alla morte il primo e in terapia intensiva il secondo. La coppia è rientrata a Palermo e la mamma, Rosalia, sconvolta da dolore a quanto pare non comunicherebbe nemmeno con i parenti. Il marito invece resta ricoverato in terapia subintensiva e pian piano le sue condizioni starebbero migliorando. Ma intenaot l'inchiesta prosegue. Nella giornata di domani è prevista una seconda autopsia sul corpo del bimbo e di ...

