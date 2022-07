Il mare di Taranto restituisce mollusco semi-estinto: la Pinna Nobilis torna in Italia (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug – Ogni anno negli oceani si scoprono centinaia di nuove specie del regno animale e, i misteri faunistici da essi contenuti, c’è da giurarci, sono ancora moltissimi. Ma nel nostro mare? In questi giorni il Mar Piccolo di Taranto ha riportato a galla un rarissimo esemplare di Pinna Nobilis. È il mollusco bivalve dalle dimensioni più grandi che il nostro mare ha incontrato. La scoperta nel Mar Piccolo di Taranto La scoperta sensazionale si deve ai volontari dell’associazione “mare per Sempre” e agli ufficiali della Capitaneria di Porto. La Pinna Nobilis è una specie rarissima e affascinante, ma con uno stato di conservazione tra i più delicati in assoluto. La Pinna ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug – Ogni anno negli oceani si scoprono centinaia di nuove specie del regno animale e, i misteri faunistici da essi contenuti, c’è da giurarci, sono ancora moltissimi. Ma nel nostro? In questi giorni il Mar Piccolo diha riportato a galla un rarissimo esemplare di. È ilbivalve dalle dimensioni più grandi che il nostroha incontrato. La scoperta nel Mar Piccolo diLa scoperta sensazionale si deve ai volontari dell’associazione “per Sempre” e agli ufficiali della Capitaneria di Porto. Laè una specie rarissima e affascinante, ma con uno stato di conservazione tra i più delicati in assoluto. La...

