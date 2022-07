Governo: Draghi, 'scostamento bilancio non è previsto' (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Al momento non è necessario uno scostamento di bilancio". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Al momento non è necessario unodi". Così il premier Marioin conferenza stampa.

Pubblicità

ivanscalfarotto : Cadesse il Governo, per il mondo saremmo il Paese che si è privato della guida autorevole di Draghi per un termoval… - GianlucaVasto : La renziana che si occupa di taxi e ncc è ancora al Governo o Draghi l'ha già rimossa? ... 'uber' alles - IlContiAndrea : #Draghi al #Quirinale (crisi di Governo?) #Totti e la #Blasi si separano #Amadeus annuncia cose su #Sanremo2023… - returnofthema13 : RT @ivanscalfarotto: Cadesse il Governo, per il mondo saremmo il Paese che si è privato della guida autorevole di Draghi per un termovalori… - MaurizioFuochi : RT @todorov_denis: Se vogliono il M5S e la Lega possono far cadere il governo Draghi ORA, non domani mattina. #crisidigoverno -