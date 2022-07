GF Vip 7 | Signorini lancia un nuovo indizio sul quarto concorrente

Pubblicità

StraNotizie : Andrea Iannone al Grande Fratello Vip: l’indizio di Signorini - BITCHYFit : Andrea Iannone al Grande Fratello Vip: l’indizio di Signorini - blogtivvu : Ex di Belen Rodriguez verso il Grande Fratello Vip? (E non si tratta di Antonino): l’indizio di Signorini - chiara_sciuto : Quel cavallo bianco della masseria paretano ha incontrato più vip di signorini - infoitcultura : Gf Vip, Dago-indiscreto: 'Potrebbe entrare nella casa', il colpaccio di Signorini -

Andrea Iannone al Grande Fratello: ecco il quarto indizio di Alfonso"Per il quarto concorrente del GF7 un'ametista della nonna per una vita a tutto gas" , scrive il conduttore ......l' ex conduttrice di Forum La casa del GFaspetta solo che lei e sarebbe davvero un grande colpo per il conduttore Alfonsoche da settembre potrebbe contare su un cast didavvero ...Wilma Goich sarà al GF Vip 7 di Alfonso Signorini! La ex moglie di Edoardo Vianello farà parte del cast del reality.Ex fidanzato di Belen Rodriguez verso il Grande Fratello Vip 7 (E non si tratta di Antonino Spinalbese): l'indizio di Alfonso Signorini.