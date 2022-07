Esame farsa di Suarez, a processo gli ex vertici dell’università di Perugia. Prosciolta l’avvocata della Juve (Di martedì 12 luglio 2022) Dovranno affrontare il processo gli ex vertici dell’università per Stranieri di Perugia, coinvolti nell’inchiesta per l’Esame farsa di Luis Suarez. Il gup ha accolto le richieste della procura anche per l’avvocata della Juventus, Maria Cesarina Turco, Prosciolta dal caso. Il rinvio a giudizio per l’Esame farse di italiano sostenuto dal giocatore uruguaiano riguarda l’ex rettrice dell’università di Perugia, Giuliana Grego Bolli, l’allora direttore generale Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina, che all’epoca guidava il Centro di valutazione e certificazioni linguistiche. Gli imputati dovranno rispondere a vario titolo di ... Leggi su open.online (Di martedì 12 luglio 2022) Dovranno affrontare ilgli exper Stranieri di, coinvolti nell’inchiesta per l’di Luis. Il gup ha accolto le richiesteprocura anche perntus, Maria Cesarina Turco,dal caso. Il rinvio a giudizio per l’farse di italiano sostenuto dal giocatore uruguaiano riguarda l’ex rettricedi, Giuliana Grego Bolli, l’allora direttore generale Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina, che all’epoca guidava il Centro di valutazione e certificazioni linguistiche. Gli imputati dovranno rispondere a vario titolo di ...

