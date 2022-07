E ne vedremo delle belle

Leggi su amica

(Di martedì 12 luglio 2022) Taglie zero, push up esplosivi e una sexitudine per “poche”. C’è stato un tempo (glorioso) in cui Victoria’s Secret faceva rima con esclusività. Poi, l’annuncio di una volontà necessaria: quella di ridefinire il concetto di sexy. Immaginarsi razionalmente un cambio d’immagine di un marchio dalla così forte identità sembrava impossibile. Eppure, oggi, possiamo dimenticarci di quelle testimonial dai corpi statuari e quel tripudio di piume, ali e strass che sfilava sulla passerella più attesa dell’anno (cancellata dal 2019 per mancanza di budget). Il documentario su Victoria’s Secret È stata forse la nostalgia, unita a una sana dose di curiosità, a portare il regista ed ex writer di Vanity Fair Matt Tyrnauer e Peter Berg di Film 45 a produrre per Hulu un docufilm che riepilogasse tutta la storia del brand. È oggi l’Hollywood Reporter a darne notizia. Si tratterà di una docuserie divisa ...