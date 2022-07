Pubblicità

ilGiornale.it

Masochismo O forse frustrazione Perché signori, parliamoci chiaro: Marioè stato ... Più la situazione si, più è probabile ottenere deroghe. E l'Italia ha immediatamente bisogno di ...Durante l'ultima conferenza stampasul punto era stato secco: Il testo deve essere approvato ... Stiamo rispondendo a decine di gestori in lacrime "un dirigente del Carroccio " ... Draghi drammatizza la crisi: "Ora i 5s facciano chiarezza" Anche la Lega non ci sta. Salvini (d'accordo con Giorgia Meloni) drammatizza l'inserimento nel calendario parlamentare di due leggi come lo Ius scholae e la coltivazione di cannabis (relatori due 5 st ...