Crisi: il governo incontra i sindacati e promette un intervento sostanzioso entro fine mese. Landini: “Non basta” (Di martedì 12 luglio 2022) “Sugli interventi di emergenza, su salari e pensioni, abbiamo chiesto al governo di intervenire subito. Non siamo in grado di aspettare la manovra e interventi che vadano in vigore a gennaio del prossimo anno“. Poche parole ma eloquenti quelle pronunciate da Pierpaolo Bombardieri, segretario della Uil, lasciando Palazzo Chigi dove, poco prima, il premier Draghi si è confrontato con la ‘Triplice’ (Cgil, Cisl e Uil), circa l’urgenza di adottare quanto prima specifiche misure antiCrisi. Lotta alla Crisi, il governo si sta organizzando per garantire un sostanzioso intervento entro fine mese Una risposta rispetto alla Crisi, e principalmente di sostegno alle famiglie, che lo stesso esecutivo ha avallato, ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) “Sugli interventi di emergenza, su salari e pensioni, abbiamo chiesto aldi intervenire subito. Non siamo in grado di aspettare la manovra e interventi che vadano in vigore a gennaio del prossimo anno“. Poche parole ma eloquenti quelle pronunciate da Pierpaolo Bombardieri, segretario della Uil, lasciando Palazzo Chigi dove, poco prima, il premier Draghi si è confrontato con la ‘Triplice’ (Cgil, Cisl e Uil), circa l’urgenza di adottare quanto prima specifiche misure anti. Lotta alla, ilsi sta organizzando per garantire unUna risposta rispetto alla, e principalmente di sostegno alle famiglie, che lo stesso esecutivo ha avallato, ...

Pubblicità

IlContiAndrea : #Draghi al #Quirinale (crisi di Governo?) #Totti e la #Blasi si separano #Amadeus annuncia cose su #Sanremo2023… - francesca_flati : Per #Berlusconi nostra contrarietà all'inceneritore e non voto al decreto Aiuti apre crisi di governo? Sua convinzi… - CarloCalenda : Dopo decadi di bipopulismo si è perso il senso della politica come gestione dei cambiamenti e buon governo. Un lavo… - ilrisolutoreIT : In realtà caro Guido quando si apre una Crisi non è mai il momento giusto…altrimenti non si chiamerebbe crisi… BIS… - acciooguitar : RT @statidigrazia: Governo you ain’t special anch’io sono in crisi eppure non faccio tutto sto casino -