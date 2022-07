Compagnoni | “Al Milan serve un difensore centrale | ma ha ottimi scout”

Pubblicità

PianetaMilan : #Compagnoni a @SkySport: 'Al @acmilan serve un difensore centrale, ma ha ottimi scout' - #Calciomercato #ACMilan… - saveriocamba : Gasato. Poi associo sempre Compagnoni a Milan Manchester 3 0 - jeanpauldl1998 : Ormai fare dibattito costruttivo sul Milan è diventata un'impresa. Manco Compagnoni va bene adesso, se hai un pensi… - feffo_elle : @EmanueleBottoni beh ma di fatto è vero quello che dice Compagnoni, “NELL’IMMEDIATO” sarebbe meglio Ziyech, ma il M… - RiccardoLana2 : RT @EmanueleBottoni: La forza del Milan è di avere Maldini e Massara perché a volte a fare i DS sono individui 'competenti' come Compagnoni… -

Uno arriverà, si spera. Ma chi Ilsfoglia la margherita e aspetta risposte sul trequartista dei sogni, tema sul quale dice la sua Maurizio. Il giornalista di Sky sceglie tra i due maggiori indiziati e dice Per ...Il probabile cambio di proprietà in casasembra aver distolto un po' l'attenzione dei tifosi dal mercato. I rossoneri vogliono ... Anche il giornalista Sky, Massimo, consiglia i ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Un bel colpo per il Milan potrebbe essere Seko Fofana. Ex Udinese, è ...Maurizio Compagnoni ha rilasciato delle dichiarazioni sui possibili colpi di mercato del Milan. Ecco le sue parole.