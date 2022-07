C'è già la data del voto anticipato: eccola. La reazione di Sergio Mattarella (Di martedì 12 luglio 2022) L'incontro non era previsto. E già questo racconta l'importanza del colloquio tra Mario Draghi e Sergio Mattarella, motivato, come è evidente, da quello che è accaduto alla Camera, dove il M5S non ha votato il decreto Aiuti. Soprattutto, il premier ha voluto confrontarsi col presidente della Repubblica in previsione di quello che potrebbe accadere giovedì, quando il decreto arriverà in Senato e il M5S potrebbe uscire dall'Aula, nonostante la fiducia (a Palazzo Madama, infatti, il voto di fiducia e quello sul provvedimento non si possono separare). Una scelta che potrebbe portare al ritiro dei ministri dal governo. Ma anche qualora non accadesse, sarebbe una frattura difficile da ignorare. Il colloquio è durato poco più di un'ora. Secondo fonti del Quirinale è stato fatto un esame della situazione politica internazionale e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) L'incontro non era previsto. E già questo racconta l'importanza del colloquio tra Mario Draghi e, motivato, come è evidente, da quello che è accaduto alla Camera, dove il M5S non ha votato il decreto Aiuti. Soprattutto, il premier ha voluto confrontarsi col presidente della Repubblica in previsione di quello che potrebbe accadere giovedì, quando il decreto arriverà in Senato e il M5S potrebbe uscire dall'Aula, nonostante la fiducia (a Palazzo Madama, infatti, ildi fiducia e quello sul provvedimento non si possono separare). Una scelta che potrebbe portare al ritiro dei ministri dal governo. Ma anche qualora non accadesse, sarebbe una frattura difficile da ignorare. Il colloquio è durato poco più di un'ora. Secondo fonti del Quirinale è stato fatto un esame della situazione politica internazionale e ...

