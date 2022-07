Caldo, in arrivo la quarta ondata dell’estate entro il fine settimana: “Intensa e duratura” (Di martedì 12 luglio 2022) La tregua sta per finire. entro il fine settimana arriverà la quarta ondata di Caldo dell’estate e sarà molto Intensa e duratura. Gli esperti concordano sulle previsioni meteo dei prossimi giorni, che porteranno – soprattutto al Nord – verso temperature estreme, con massime che potrebbero superare anche i 40 gradi. Fino a metà settimana proseguirà questa fase di tempo nel complesso soleggiato e temperature vicine alla norma, nonostante il passaggio di un po’ di nuvole e qualche breve episodio di instabilità. Tuttavia, la situazione non è destinata a durare molto: nella seconda parte, infatti, tornerà sull’Italia una massa d’aria rovente associata, come sempre, dall’anticiclone africano, che determinerà una nuova ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) La tregua sta per finire.ilarriverà ladie sarà molto. Gli esperti concordano sulle previsioni meteo dei prossimi giorni, che porteranno – soprattutto al Nord – verso temperature estreme, con massime che potrebbero superare anche i 40 gradi. Fino a metàproseguirà questa fase di tempo nel complesso soleggiato e temperature vicine alla norma, nonostante il passaggio di un po’ di nuvole e qualche breve episodio di instabilità. Tuttavia, la situazione non è destinata a durare molto: nella seconda parte, infatti, tornerà sull’Italia una massa d’aria rovente associata, come sempre, dall’anticiclone africano, che determinerà una nuova ...

