Blue Panda Week, l’iniziativa a Portofino per combattere i rifiuti fantasma in acqua (Di martedì 12 luglio 2022) Si è tenuta da venerdì 8 luglio fino ad oggi la Blue Panda Week nell’Area Marina Protetta di Portofino. La Blue Panda, vela ambasciatrice del WWF, si è fermata di fronte alla spiaggia di Camogli per il progetto EcoeFISHent, con lo scopo di combattere strenuamente le ghost gear e favorire l’economia circolare inerente al recupero dei rifiuti in campo ittico. La pesca dei rifiuti alla Blue Panda Week In questi giorni, il WWF ha estratto dai fondali liguri attrezzi fantasma in collaborazione con AMP di Portofino e sub di Reef Alert Network a Punta Chiappa. Con l’aiuto dei pescatori di Santa Margherita Ligure e di ARPAL è stata, inoltre, portata a termine ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 12 luglio 2022) Si è tenuta da venerdì 8 luglio fino ad oggi lanell’Area Marina Protetta di. La, vela ambasciatrice del WWF, si è fermata di fronte alla spiaggia di Camogli per il progetto EcoeFISHent, con lo scopo distrenuamente le ghost gear e favorire l’economia circolare inerente al recupero deiin campo ittico. La pesca deiallaIn questi giorni, il WWF ha estratto dai fondali liguri attrezziin collaborazione con AMP die sub di Reef Alert Network a Punta Chiappa. Con l’aiuto dei pescatori di Santa Margherita Ligure e di ARPAL è stata, inoltre, portata a termine ...

- LorisDonazzon : fondali - - fendente1 : RT @WWFitalia: Con la #BluePandaWeek a #Camogli entra nel vivo il progetto @ecoefishent per recuperare e dare una nuova vita agli scarti de… - gibgenova : Blue Panda week del WWF a Camogli - WWFitalia : Con la #BluePandaWeek a #Camogli entra nel vivo il progetto @ecoefishent per recuperare e dare una nuova vita agli… -