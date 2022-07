Amalfi, bandito un project financing per rinnovare l’impianto di illuminazione pubblica (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAmalfi (Sa) – L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha bandito una gara per l’affidamento – in regime di project financing – degli “Interventi di efficientamento energetico, riqualificazione tecnico-funzionale, gestione dell’impianto di illuminazione pubblica e degli Impianti elettrici del parcheggio “Luna Rossa” con predisposizione di nuovi servizi “smart city”. “Gli interventi di riqualificazione previsti dal “project financing” – ha dichiarato il Sindaco Daniele Milano – prevedono riduzione dei consumi, migliori prestazioni e adeguamento dell’impianto e soluzioni tecniche innovative. Non solo sotto il profilo della sostenibilità, ma soprattutto perché idonei alla ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Daniele Milano, hauna gara per l’affidamento – in regime di– degli “Interventi di efficientamento energetico, riqualificazione tecnico-funzionale, gestione deldie degli Impianti elettrici del parcheggio “Luna Rossa” con predisposizione di nuovi servizi “smart city”. “Gli interventi di riqualificazione previsti dal “” – ha dichiarato il Sindaco Daniele Milano – prevedono riduzione dei consumi, migliori prestazioni e adeguamento dele soluzioni tecniche innovative. Non solo sotto il profilo della sostenibilità, ma soprattutto perché idonei alla ...

Pubblicità

positanonews : Amalfi, bandito un project financing per rinnovare l’impianto di illuminazione pubblica tra le #news… - positanonews : #Copertina #Cronaca #bando #illuminazione #illuminazionepubblica Amalfi, bandito un project financing per rinnovare… - ottopagine : Amalfi, bandito un project financing per rinnovare l’impianto di illuminazione #Amalfi -

Amalfi, bandito un project financing per rinnovare l'impianto di illuminazione pubblica - Positanonews Positanonews Amalfi, bandito un project financing per rinnovare l’impianto di illuminazione pubblica L'Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha bandito una gara per l'affidamento - in regime di project financing - degli "Interventi di efficientamento energetico, riqualificazio ... L'Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha bandito una gara per l'affidamento - in regime di project financing - degli "Interventi di efficientamento energetico, riqualificazio ...