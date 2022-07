Achille Lauro festeggia il suo compleanno insieme ai bimbi ricoverati al San Camillo

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 12 luglio 2022) Nel giorno del suo 32esimoha deciso di fare visita ai bambininel reparto di pediatria dell’ospedale San-Forlanini di Roma. Il cantante veronese è stato accolto dai sorrisi deiche si sono trovati di fronte quello che, a tutti gli effetti, è uno dei personaggi simbolo delle nuove generazioni. Ha spento la candelina della sua torta in loro compagnia, regalando momenti di gioia e affetto a tutti quei piccoli che non stanno vivendo una situazione facile, View this post on Instagram Un post condiviso da Roberto Sali (@roberto sali)visita i bambinial Sandi Roma Musica e regali. ...