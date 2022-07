48 ore al voto decisivo e Draghi usa il bastone e la carota con Conte (Di martedì 12 luglio 2022) Un colpo al cerchio ed uno alla botte. Con un messaggio chiaro al Movimento 5 Stelle: se volete la crisi di Governo dal punto di vista personale non ci sono problemi ma sappiate che sarà colpa vostra. Non fa passi indietro il premier Draghi nella conferenza stampa sul pacchetto di aiuti a famiglie ed imprese presentato dopo l’incontro con i sindacati. Perché al netto dei progetti economico sociali dell’esecutivo, quello che conta di più in queste ore è il futuro, anzi, la sopravvivenza dell’esecutivo davanti alla sfida del voto di dopodomani al Senato sul Dl Aiuti. «Un governo ha senso finché lavora e fa le cose - ha detto il premier rispondendo alle domande sui rapporti con il Movimento 5 Stelle - ma vorrei dire la stessa cosa a chi (leggasi, Matteo Salvini ndr) ha annunciato sfracelli in autunno. Il governo con gli ultimatum non lavora e non ha ... Leggi su panorama (Di martedì 12 luglio 2022) Un colpo al cerchio ed uno alla botte. Con un messaggio chiaro al Movimento 5 Stelle: se volete la crisi di Governo dal punto di vista personale non ci sono problemi ma sappiate che sarà colpa vostra. Non fa passi indietro il premiernella conferenza stampa sul pacchetto di aiuti a famiglie ed imprese presentato dopo l’incontro con i sindacati. Perché al netto dei progetti economico sociali dell’esecutivo, quello che conta di più in queste ore è il futuro, anzi, la sopravvivenza dell’esecutivo davanti alla sfida deldi dopodomani al Senato sul Dl Aiuti. «Un governo ha senso finché lavora e fa le cose - ha detto il premier rispondendo alle domande sui rapporti con il Movimento 5 Stelle - ma vorrei dire la stessa cosa a chi (leggasi, Matteo Salvini ndr) ha annunciato sfracelli in autunno. Il governo con gli ultimatum non lavora e non ha ...

