Wimbledon, appello di uno spettatore durante la finale: "Dov'è Peng Shuai?". Raggiunto dalla sicurezza e cacciato dal centrale (Di lunedì 11 luglio 2022) Nel bel mezzo della finale di Wimbledon che ha incoronato per la settima volta Novak Djokovic a re dei Championships, uno spettatore ha urlato: "Dov'è Peng Shuai?". Il riferimento del tifoso è alla tennista cinese di cui da tempo non si hanno più notizie. Drew Pavlou, questo il nome dell'uomo, che è stato prontamente allontanato dalla sicurezza del centrale. "Non volevo interrompere la partita, – ha dichiarato Pavlou all'agenzia Associated Press – ho aspettato per assicurarmi che ci fosse una pausa e poi ho semplicemente alzato un cartello che diceva 'Dov'è Peng Shuai?'. Questa stella del tennis cinese è perseguitata dal governo del suo Paese. Perché Wimbledon non dice ...

