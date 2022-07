Vaiolo delle scimmie, altro caso in Toscana. Individuato a Siena - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 11 luglio 2022) L'esterno dell'ospedale Le Scotte C'è un nuovo caso di Vaiolo delle scimmie in Toscana . Accade a Siena e in questo caso il virus è stato Individuato dall'Azienda ospedaliero - universitaria Senese. ... Leggi su lanazione (Di lunedì 11 luglio 2022) L'esterno dell'ospedale Le Scotte C'è un nuovodiin. Accade ae in questoil virus è statodall'Azienda ospedaliero - universitaria Senese. ...

Pubblicità

A_R_Esse : - StefanoSabati17 : RT @Brentancarla: Ultim'ora, il vaccino della Pfizer, l'ultimo booster, copre anche il vaiolo delle scimmie! Correte, non ce ne sono molte… - sabribri1977 : RT @IlariaBifarini: Né il vaiolo delle scimmie né il più pericoloso virus di Marburg sono buoni candidati per proseguire la psicosi pandemi… - qn_lanazione : Vaiolo delle scimmie, altro caso in Toscana. Individuato a #Siena - toscanamedianew : In Toscana nuovo caso di vaiolo delle scimmie -