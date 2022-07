Ucraina, Zelensky: “Puniremo i responsabili degli attacchi nel Donetsk. La pausa operativa di cui si è parlato è un’invenzione” (Di lunedì 11 luglio 2022) “Ho ricevuto i rapporti da Chasiv Yar, nel Donetsk. Lì è in corso un’operazione di salvataggio dopo che un attacco russo ha colpito degli edifici residenziali. Due grattacieli sono stati distrutti e decine di persone sono sotto le macerie, sei sono state salvate. Ci sono 15 nomi sulla lista dei morti e, sfortunatamente, questo non è il numero definitivo. Tutti quelli che hanno fatto questi bombardamenti e attacchi missilistici verranno trovati. La scorsa settimana si è parlato della pausa operativa da parte degli occupanti nel Donbass e in altre parti dell’Ucraina. I 34 attacchi aerei dell’aviazione russa che ci sono stati nell’ultimo giorno sono una risposta a tutti coloro che hanno inventato questa pausa”. Queste le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) “Ho ricevuto i rapporti da Chasiv Yar, nel. Lì è in corso un’operazione di salvataggio dopo che un attacco russo ha colpitoedifici residenziali. Due grattacieli sono stati distrutti e decine di persone sono sotto le macerie, sei sono state salvate. Ci sono 15 nomi sulla lista dei morti e, sfortunatamente, questo non è il numero definitivo. Tutti quelli che hanno fatto questi bombardamenti emissilistici verranno trovati. La scorsa settimana si èdellada parteoccupanti nel Donbass e in altre parti dell’. I 34aerei dell’aviazione russa che ci sono stati nell’ultimo giorno sono una risposta a tutti coloro che hanno inventato questa”. Queste le ...

