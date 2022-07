Traffico Roma del 11-07-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno da Simona Cerchiara Bentrovati a questo appuntamento Questa mattina difficoltà di circolazione tra la Casilina il Tuscolano dopo l’incendio del 9 luglio chiuso il Viale Togliatti verso la Tuscolana percussioni sulla Casilina più intenso ilinoltre il Viale Togliatti da poco È chiuso anche verso la Casilina in questo caso si tratta di una chiusura per oggetti sull’asfalto all’altezza di Viale deinisti per una pericolante chiusa alla circonvallazione Appia è entrato attenzione al lavori e divieti sulla via Ardeatina e sul viale delle provincie via Ardeatina chiusa altra via di Tor Pagnotta e raccordo anulare in centro per lavori chiusa via dei Due Macelli verso Piazza di Spagna metro a stasera alle 21 ...