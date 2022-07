Sfila con gli abiti che aveva quando un uomo provò a stuprarla: “Non è colpa di come ti vesti” (Di lunedì 11 luglio 2022) “vestita così, te le cerchi”. Quante volte ancora, in Italia, le donne, le ragazze, dovranno sentirsi ripetere questa frase, questa crudele sentenza? Che poi, tradotta, significa che “Se sei vittima di violenza la colpa è anche tua, per quello che indossavi”. Per dire basta a questa credenza assurda, che è alla base della cosiddetta ‘cultura dello stupro‘ che colpevolizza le vittime e crea insulse attenuanti per gli stupratori, una ragazza ha scelto di esporsi in prima persona, Sfilando davanti ad un pubblico gremito con gli stessi abiti che indossava la notte in cui un uomo tentò di violentarla. Che sono, guarda un po’, vestiti normali, non ‘provocanti’ o ‘succinti’ (ma anche se fosse?). Martina Evatore: “Non è l’abbigliamento che istiga alla violenza” Martina Evatore a ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 11 luglio 2022) “ta così, te le cerchi”. Quante volte ancora, in Italia, le donne, le ragazze, dovranno sentirsi ripetere questa frase, questa crudele sentenza? Che poi, tradotta, significa che “Se sei vittima di violenza laè anche tua, per quello che indossavi”. Per dire basta a questa credenza assurda, che è alla base della cosiddetta ‘cultura dello stupro‘ che colpevolizza le vittime e crea insulse attenuanti per gli stupratori, una ragazza ha scelto di esporsi in prima persona,ndo davanti ad un pubblico gremito con gli stessiche indossava la notte in cui untentò di violentarla. Che sono, guarda un po’,ti normali, non ‘provocanti’ o ‘succinti’ (ma anche se fosse?). Martina Evatore: “Non è l’abbigliamento che istiga alla violenza” Martina Evatore a ...

