Pensioni 2022 ultime news: 12 luglio incontro Governo-Sindacati per discutere la riforma (Di lunedì 11 luglio 2022) Qualcosa si muove per quanto riguarda le Pensioni anticipate per il 2023, infatti nella giornata di domani 12 luglio è in programma un incontro tra Governo e parti sociali convocato a Palazzo Chigi dall'esecutivo. In questa sede si discuterà di diversi temi tra cui la questione dei salari e il tema delle Pensioni per capire quali correttivi apportare nella prossima legge di Bilancio. In attesa dell'incontro e di capire come si evolverà la questione, ecco le parole dei Sindacati, tramite la voce di Sbarra della CISL e del segretario generale della CGIL Maurizio Landini.

