Milan, Gazzetta: ” Firme in arrivo per Ibrahimovic” (Di lunedì 11 luglio 2022) Milan Gazzetta- Il Milan continua il suo ritiro, Maldini e Massara nel frattempo, dopo il rinnovo sono attivi più che mai sul mercato. Mentre si aspetta la chiusura per Renato Sanches, i rossoneri rinnovano il contratto a un veterano. Dopo il riscatto ufficiale di Junior Messias, il Milan vuole acquistare sulla trequarti, Charles De Keteleare è l’indicato numero uno è il belga, manca limare gli ultimi dettagli con il Brugges. Invece, per la mediana come sostituto di Frank Kessiè il Milan punterà su Renato Sanches, cifre vicino ai 20 milioni ma bisogna stare attenti alla cattiva pressione del Psg sul portoghese. Per i rinnovi, il Milan darà la priorità nelle prossime settimane a Rafael Leao, il portoghese vuole 6,5 milioni netti a stagione, i campioni d’Italia sono fermi a 4,5 più ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 11 luglio 2022)- Ilcontinua il suo ritiro, Maldini e Massara nel frattempo, dopo il rinnovo sono attivi più che mai sul mercato. Mentre si aspetta la chiusura per Renato Sanches, i rossoneri rinnovano il contratto a un veterano. Dopo il riscatto ufficiale di Junior Messias, ilvuole acquistare sulla trequarti, Charles De Keteleare è l’indicato numero uno è il belga, manca limare gli ultimi dettagli con il Brugges. Invece, per la mediana come sostituto di Frank Kessiè ilpunterà su Renato Sanches, cifre vicino ai 20 milioni ma bisogna stare attenti alla cattiva pressione del Psg sul portoghese. Per i rinnovi, ildarà la priorità nelle prossime settimane a Rafael Leao, il portoghese vuole 6,5 milioni netti a stagione, i campioni d’Italia sono fermi a 4,5 più ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - Gazzetta_it : Lo scudetto 'sparito' e il marketing che maltratta le tradizioni: l'incredibile autogol #Milan. Il commento di… - Gazzetta_it : Ziyech vuole il Milan, per De Ketelaere offerta pronta: i piani per il doppio colpo #calciomercato - MilanLiveIT : ?? La Gazzetta spiega che presto Ibrahimovic firmerà un nuovo contratto con il Milan - vittorio_sct : @rickybuscaglia @Gazzetta_it Senza il Milan ancora più bello. -