La dieta di Tom Cruise per arrivare a 60 anni così

(Di lunedì 11 luglio 2022) Tomha appena compiuto sessant'e, se non ce lo avesse ricordato il calendario, non ci saremmo nemmeno accorti che il bello e impossibile di decine di blockbuster, da Mission Impossible a Top Gun (incluso l'ultimo record di incassi con Top Gun: Maverick), ha abbondantemente passato il mezzo secolo. È in forma smagliante, con un fisico perfetto e anche il viso (dopo aver abbandonato il botox) non sembra quello di un sessantenne. Inoltre tiene il passo in qualsiasi ruolo gli venga sottoposto, tra i pochi attori a rinunciare alle controfigure, anche per le scene più pericolose. Il produttore cinematografico Jerry Bruckheimer ha dichiarato che per l'ultimo Top Gun «Tomsi è sottoposto a un allenamento estenuante, assicurandosi che anche i colleghi seguissero il medesimo programma di training affiancati da veri Navy ...