La Camera approva il Dl Aiuti, ma il M5s non partecipa al voto. FI chiede verifica a Draghi (Di lunedì 11 luglio 2022) Passa alla Camera il Dl Aiuti, con 266 voti favorevoli e 47 contrari (FdI e Alternativa). Ma a far notizia è la non partecipazione al voto del Movimento Cinquestelle, annunciata in aula dal capogruppo ...

