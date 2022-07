Juve, ufficiale il «Pogback»: 2,5 milioni di oneri accessori, il francese prende la numero 10 – VIDEO (Di lunedì 11 luglio 2022) La Juventus ha ufficializzato il ritorno di Paul Pogba in bianconero con un comunicato stampa comparso sui canali ufficiali del club. Il «polpo» arriva a parametro zero dopo la scadenza del contratto che lo legava al Manchester United, coi bianconeri che pagano oneri accessori per circa 2,5 milioni di euro ai suoi agenti. Contratto fino al 2026. Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Paul Pogba; a fronte del tesseramento del calciatore, Juventus sosterrà oneri accessori per € 2,5 milioni, pagabili entro il 31 agosto 2022. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 luglio 2022) Lantus ha ufficializzato il ritorno di Paul Pogba in bianconero con un comunicato stampa comparso sui canali ufficiali del club. Il «polpo» arriva a parametro zero dopo la scadenza del contratto che lo legava al Manchester United, coi biancche paganoper circa 2,5di euro ai suoi agenti. Contratto fino al 2026.ntus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Paul Pogba; a fronte del tesseramento del calciatore,ntus sosterràper € 2,5, pagabili entro il 31 agosto 2022.ntus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 ...

