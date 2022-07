Inter-Vidal, le strade si separano: “risoluzione consensuale” (Di lunedì 11 luglio 2022) Arturo Vidal e l’Inter si salutano: questa sera è stata confermata la partenza del calciatore cileno, pronto ad ufficializzare il suo passaggio al Flamengo. “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto del centrocampista cileno Arturo Vidal“, questa la nota della società nerazzurra. “Il club vuole ringraziare Arturo per i suoi due anni in nerazzurro, culminati nella conquista di tre trofei”, si legge ancora nel comunicato dell’Inter. Vidal, che si è recato in Italia per svolgere di persona le pratiche burocratiche e salutare i compagni di squadra, si imbarcherà nei prossimi giorni per il Brasile, dove proseguirà la sua carriera a Rio de Janeiro e questa sera, insieme al suo agente, non ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) Arturoe l’si salutano: questa sera è stata confermata la partenza del calciatore cileno, pronto ad ufficializzare il suo passaggio al Flamengo. “FCnazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per ladel contratto del centrocampista cileno Arturo“, questa la nota della società nerazzurra. “Il club vuole ringraziare Arturo per i suoi due anni in nerazzurro, culminati nella conquista di tre trofei”, si legge ancora nel comunicato dell’, che si è recato in Italia per svolgere di persona le pratiche burocratiche e salutare i compagni di squadra, si imbarcherà nei prossimi giorni per il Brasile, dove proseguirà la sua carriera a Rio de Janeiro e questa sera, insieme al suo agente, non ha ...

MatteoBarzaghi : Inter si sta lavorando ora alla risoluzione di Vidal. Su Skriniar si aspetta offerta del Psg che possa avvicinarsi… - tvdellosport : #Inter, Arturo Vidal dopo l’incontro con la società in sede #Sportitalia - FBiasin : '#Vidal non è più un giocatore dell'#Inter'. Francamente, non riesco a ricordare quando lo sia stato. - 2020Grumpy : Questi coglioni li (stra)pagano per venire e li pagano per andarsene! #Inter style! #Vidal #intermerda #anala - FraLauricella : RT @FraLauricella: #Calciomercato A chi ha rinunciato l'Inter ?Conte ?Sensi ?Lukaku ?Hakimi ?Perisic ?Pinamonti ?Vidal ?Sanchez ?Ranocchia… -