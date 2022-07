Il politically correct e la malinformazione (Di lunedì 11 luglio 2022) Ai fini di quanto andremo a scrivere non è importante mostrarvi il video o citarvene l’autore. Esiste una notizia che su BUTAC non abbiamo mai trattato perché a suo tempo gli argomenti di cui riuscivamo a occuparci erano piuttosto limitati, e ci concentravamo più sulle pseudoscienze e i complotti, spesso evitando la cronaca quotidiana. Sono passati anni, quella notizia disinformativa non ha masi smesso di circolare in specifici ambienti, e con gli anni è diventata “un fatto”. Genitore 1 Genitore 2 Bisogna però che facciamo un piccolo salto indietro nel tempo. Era il 2013 e Camilla Seibezzi, consigliera delegata ai diritti civili del comune di Venezia, propone la dicitura Genitore 1 e Genitore 2 per la modulistica scolastica del suo Comune. La proposta non ha alcuna velleità gender fluid, i moduli di asili nido e scuole dell’infanzia sono del Comune e riportano la dicitura padre e ... Leggi su butac (Di lunedì 11 luglio 2022) Ai fini di quanto andremo a scrivere non è importante mostrarvi il video o citarvene l’autore. Esiste una notizia che su BUTAC non abbiamo mai trattato perché a suo tempo gli argomenti di cui riuscivamo a occuparci erano piuttosto limitati, e ci concentravamo più sulle pseudoscienze e i complotti, spesso evitando la cronaca quotidiana. Sono passati anni, quella notizia disinformativa non ha masi smesso di circolare in specifici ambienti, e con gli anni è diventata “un fatto”. Genitore 1 Genitore 2 Bisogna però che facciamo un piccolo salto indietro nel tempo. Era il 2013 e Camilla Seibezzi, consigliera delegata ai diritti civili del comune di Venezia, propone la dicitura Genitore 1 e Genitore 2 per la modulistica scolastica del suo Comune. La proposta non ha alcuna velleità gender fluid, i moduli di asili nido e scuole dell’infanzia sono del Comune e riportano la dicitura padre e ...

