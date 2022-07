Governo | Draghi al Quirinale | confronto con Mattarella dopo lo schiaffo M5s - Politica - quotidiano net

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il Presidente della Repubblica Sergiocon MarioRoma, 11 luglio 2022 - Incontro tra Marioe Sergionel tardo pomeriggio, poche orele tensioni in Parlamento ...

Pubblicità

IlContiAndrea : #Draghi al #Quirinale (crisi di Governo?) #Totti e la #Blasi si separano #Amadeus annuncia cose su #Sanremo2023… - Ettore_Rosato : Sostegno al governo Draghi, Ucraina,lavoro,energia, futuro.Tante cose su cui lavorare e confrontarci. Sabato pross… - elio_vito : L'esame delle PdL sulla cittadinanza è iniziato il 12 dicembre 2019. L'esame della PdL Magi sulla cannabis è inizia… - libe_anna : @La_manina__ Ma quanto sei imbecille? Ma vuoi confrontare un idiota disagiato come Conte e Draghi? La caduta di que… - Fiorellissimo : RT @Elena81353537: #Draghi a colloquio con #Mattarella dopo lo schiaffo del #M5S al Governo. SEMPLICEMENTE IRRESPONSABILI! PUNTO. -

Il premier Marioè al Quirinale a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio ...... ha posto attenzione alla politica, con gli apprezzamenti per il lavoro svolto dal, e al tema dell'indipendenza finanziaria (e non solo) dell'Italia, materia geopolitica. Un dato che, ...ROMA (ITALPRESS) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi è salito al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Al ...Una volta esisteva il ‘fare politica’, una sorta di vera e propria ‘professione’ dove, accanto all’interesse del Paese, era affiancato anche una sorta di ‘codice civile’, che prevedeva senso dello Sta ...