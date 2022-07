Pubblicità

sportli26181512 : Fulham-West Ham, testa a testa per Pellegrini della Juve: In Inghilterra è partito un testa a testa tra West Ham e… - Aquila6811 : RT @fbmaarket: Aneddoto finale. Sempre mercoledi sera l'entourage di Romagnoli comunica al Fulham il rifiuto alla loro proposta e la squadr… - fbmaarket : Aneddoto finale. Sempre mercoledi sera l'entourage di Romagnoli comunica al Fulham il rifiuto alla loro proposta e… - cicciocampari : RT @MatteoColumbro1: Il Fulham punta Diop del West Ham. Un segnale positivo per #Romagnoli alla #Lazio? #calciomercato - IlPedrinhano : RT @MatteoColumbro1: Il Fulham punta Diop del West Ham. Un segnale positivo per #Romagnoli alla #Lazio? #calciomercato -

Calciomercato.com

... Alessio Romagnoli (svincolato) Napoli Acquisti : André - Zambo Anguissa (), Khvicha ... Nuno Mendes (Sporting CP), Vitinha (Porto) Cessioni : Alphonse Areola (Ham), Colin Dagba (Strasbourg, ...Strakosha pensa alla Premier () mentre Ibra formalmente non è ancora stato confermato dal ... Lingard balla tra Newcastle eHam , mentre la Salernitana sogna Cavani, e il Matador tornerebbe ... Fulham-West Ham, testa a testa per Pellegrini della Juve Premier League transfer news; Fulham want Andriy Yarmolenko after West Ham United exit but will he end up in the United Arab EmiratesPereira, 26, has put pen to paper over a four-year deal at Craven Cottage, where he becomes the second signing of the window for Marco Silva's Championship champions.