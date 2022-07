È ufficiale | Totti e Ilary si separano

(Di lunedì 11 luglio 2022) AGI - E' ufficiale: FrancescoBlasi si. È saltato il comunicato congiunto che era stato annunciato. Entrambi hanno comunicato la loro decisione rilasciando due distinte dichiarazioni all'Ansa. "Il mio matrimonio è finito", ha fatto sapereBlasi attraverso la sua agente. Separazione "dolorosa", ha detto, ma "non è evitabile". "Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia", ha dichiarato all'AnsaBlasi. "Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta ...

