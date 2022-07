Dybala ma che fai? L’estate sta finendo

Leggi su open.online

(Di lunedì 11 luglio 2022) A poco più di un mese dal fischio d’inizio della nuova stagione, c’è ancora un campione che non ha deciso con che maglia giocherà il prossimo campionato. Per Paulosono settimane d’attesa e riflessione. Perché, dopo aver visto saltare un accordo con l’Inter che sembrava vicino, l’argentino non ha ancora scelto la sua nuova squadra. Adesso però il tempo stringe e la Joya si trova in una situazione scomoda: più si avvicina la partenza della Serie A infatti, più il giocatore sarà costretto a rivedere le sue pretese sull’ingaggio. Sul calciomercato infatti non sembra esserci nessuno disposto a mettere sul piatto i 7 milioni netti a stagione – per quattro anni – richiesti dall’ex numero 10 della Juventus. Attualmente le possibilità cheresti in Itala sono alte. Ecco le opzioni a disposizione dell’argentino. Inter e Roma Ansa Il general ...