Djokovic conferma: non si vaccinerà contro il Covid. Addio US Open e stagione sul cemento in Usa e Canada (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo il settimo successo in carriera a Wimbledon per Novak Djokovic è tempo di vacanze. Il tennista serbo, terminato il match contro Kyrgios, ha annunciato che si prenderà una pausa per programmare al meglio il suo futuro. Un futuro che non contempla la stagione sul cemento negli Usa. L’attuale numero 7 del mondo, infatti, salterà tutti i Master 1000 sul suolo americano e canadese (quindi anche agli US Open). Il motivo? Il solito: il campione serbo non si è vaccinato contro il Covid e non intende farlo. Quindi non potrà recarsi in Usa e Canada, dove vige ancora la normativa per la quale è possibile entrare all’interno dei confini nazionali solo con ciclo vaccinale completato. Djokovic non è intenzionato a farlo, concetto che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo il settimo successo in carriera a Wimbledon per Novakè tempo di vacanze. Il tennista serbo, terminato il matchKyrgios, ha annunciato che si prenderà una pausa per programmare al meglio il suo futuro. Un futuro che non contempla lasulnegli Usa. L’attuale numero 7 del mondo, infatti, salterà tutti i Master 1000 sul suolo americano e canadese (quindi anche agli US). Il motivo? Il solito: il campione serbo non si è vaccinatoile non intende farlo. Quindi non potrà recarsi in Usa e, dove vige ancora la normativa per la quale è possibile entrare all’interno dei confini nazionali solo con ciclo vaccinale completato.non è intenzionato a farlo, concetto che ha ...

