De Maggio: "Con l'arrivo di ADL potrebbe esserci una sorpresa"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è atteso nella serata di domani a Dimaro per aggregarsi la squadra che è impegnata nel ritiro estivo. Il suo arrivo potrebbe sbloccare definitivamente il mercato azzurro e soprattutto le spinose questioni legate ai rinnovi di Kalidou Koulibaly e Dries Mertens.

Dries Mertens Rinnovo Napoli (Getty Images)

Secondo quanto affermato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ci sarebbe in programma un incontro tra il centrale senegalese e De Laurentiis nella giornata di giovedì, ma De Maggio ha rivelato anche un'importante novità riguardo il futuro di Dries Mertens. Secondo il noto giornalista, De Laurentiis potrebbe arrivare in ritiro portando in serbo una piacevole sorpresa per i tifosi azzurri.

