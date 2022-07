Crolla giostra a Palma Campania | decine di bambini feriti

(Di lunedì 11 luglio 2022) Tanta paura a, in provincia di Napoli, dove ieri nel tardo pomeriggio unata nell’area parcheggio di via Querce. Sono una decina irimasti: per fortuna nessuno di loro verserebbe in gravi condizioni. Secondo quanto si apprende, i piccoli – L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tanta paura a Palma Campania, in provincia di Napoli, dove ieri nel tardo pomeriggio u naè crollata. Dalle prime testimonianze ci sarebbero almeno una quindicina di bambini feriti. I piccoli avrebbero riportato politraumi di diversa entità, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. ...Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Palma Campania che hanno ascoltato i gestori dellain questione, verificato licenze e agibilità della struttura ...Il cedimento durante un “giro di giostra”: alcuni bambini sono caduti da altezza considerevole. Escoriazioni e piccoli traumi per i feriti, ma nessuno è in pericolo di vita ...Palma Campania, giostra crollata: indagano i carabinieri. La maggior parte dei feriti ha riportato problemi alle gambe ...