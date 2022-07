Bonaccini | ' Se M5s torna all' uno vale uno o ai gilet gialli niente alleanze | se invece'

Pubblicità

globalistIT : - ZuZorander : RT @MarceVann: La tizia, dopo avere dirottato i voti del M5S sul renziano pataccaro #Bonaccini, voleva che #Zingaretti ritirasse le proprie… - sevenseasmarina : RT @MarceVann: La tizia, dopo avere dirottato i voti del M5S sul renziano pataccaro #Bonaccini, voleva che #Zingaretti ritirasse le proprie… - diStasioStefano : RT @MarceVann: La tizia, dopo avere dirottato i voti del M5S sul renziano pataccaro #Bonaccini, voleva che #Zingaretti ritirasse le proprie… - ivan62terribile : RT @MarceVann: La tizia, dopo avere dirottato i voti del M5S sul renziano pataccaro #Bonaccini, voleva che #Zingaretti ritirasse le proprie… -

Lo ha detto Stefano, presidente della Regione Emilia - Romagna, commentando la decisione dei pentastellati di non votare il Decreto aiuti. "Se invece il, come negli ultimi tempi ha ...... 'La scelta politica delè grave. Indebolire o mettere a rischio il governo in queste settimane è da scellerati', tuona Andrea Marcucci. Meno tranchant Stefano, secondo il quale sarebbe ...Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, commentando la decisione dei pentastellati di non votare il Decreto aiuti.Il fondatore di FI: "Giocano sulla pelle dell'Italia, Draghi si sottragga ai ricatti". Lega: voto con convinzione. Il provvedimento è passato alla Camera con 266 sì e 47 no ...