Balotelli riparte dalla Spagna? Due big interessate

(Di lunedì 11 luglio 2022) Uno degli attaccanti italiani che ha reso di più la scorsa stagione è stato senza ombra di dubbio Mario. Con il suo Adana Demirspor e sotto la guida vigile di Vincenzo Montella, ha disputato una stagione fantastica come non gli capitava da anni, stupendo i tifosi a suon di gol e giocate clamorose. Ora il suo futuro è di nuovo tutto da scrivere e molti giornali parlano a gran voce di un suo possibile trasferimento per provare a strappare l’ultimo grande contratto della sua vita e tornare a giocare nei top 5 campionati europei.LigaSecondo quanto riportato da fichajes.net, sono tre le squadre spagnole che premono per un suo acquisto: Valencia, Siviglia e Espanyol. Enigmatica è anche una storia instagram del diretto interessato dove, con un sondaggio, chiede ai suoi followers se lo vedrebbero bene in

Questo era il giudizio di Massimiliano Allegri allora tecnico rossonero. La Serie B marocchina Era una promessa del Milan ed è rimasta tale. Oggi Mastour a soli 24 anni