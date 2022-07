Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 10 luglio 2022 (Di lunedì 11 luglio 2022) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 10 luglio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il calcio, con la UEFA Women’s Euro 2022: Francia-Italia hanno totalizzato 2648 spettatori (18.08% di share) nel primo episodio e 2466 (18.20%) nel secondo; su Canale5 il film Pane al limone con semi di papavero si è portato a casa 1718 spettatori (share 12.84%). Su Italia1 lo speciale Le Iene Presentano: l’omicidio di Serena Mollicone ha ottenuto 1011 spettatori (9.73%); su Rai2 l’episodio della serie 9-1-1 ha avuto 899 spettatori (6.00%) e quello di 9-1-1 Lone Star 961 (6.56%), mentre su Rai3 il programma Kilimangiaro Estate ha ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 11 luglio 2022)TV: idei programmi più visti di10, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il calcio, con la UEFA Women’s Euro: Francia-Italia hanno totalizzato 2648 spettatori (18.08% di share) nel primo episodio e 2466 (18.20%) nel secondo; su Canale5 il film Pane al limone con semi di papavero si è portato a casa 1718 spettatori (share 12.84%). Su Italia1 lo speciale Le Iene Presentano: l’omicidio di Serena Mollicone ha ottenuto 1011 spettatori (9.73%); su Rai2 l’episodio della serie 9-1-1 ha avuto 899 spettatori (6.00%) e quello di 9-1-1 Lone Star 961 (6.56%), mentre su Rai3 il programma Kilimangiaro Estate ha ...

