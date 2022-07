WWE | Ecco i nomi dei produttori dei match di Raw e SmackDown di questa settimana

(Di domenica 10 luglio 2022) Come è noto la WWE utilizza degli ex wrestler molto esperti come producer die segmenti degli show televisivi. E’ una pratica molto comune nel mondo del wrestling, soprattutto ad alti livelli. Il loro compito è quello di coordinarsi con i wrestler e con il reparto creativo per cotruire al meglio il segmento, che sia lottato o meno. Tra questi ci sono Adam Pearce, che vediamo anche come volto on screen, Daivari, Jason Jordan, Jamie Nobel, Abyss e Michael Hayes. Producer WWE Raw 4 luglio 2022 Promo di Lashley: Michael Hayes Mysterios contro Judgment Day: Jamie Noble AJ Styles vs. Miz: Jason Jordan Promo di Liv Morgan: Shawn Daivari Bianca Belair e Liv Morgan contro Carmella e Natalya: Shawn Daivari Ezekiel vs. Seth Rollins: Abyss Lashley & Street Profits vs. Theory & Alpha Academy: Michael Hayes R-Truth vs. Gunther: Adam Pearce Becky Lynch vs. ...

