Wimbledon | Djokovic batte Kyrgios | è il settimo trionfo in carriera

settimo trionfo in carriera a Wimbledon per Novak Djokovic. Il tennista serbo ha sconfitto in finale l'australiano Nick Kyrgios, qualificatosi approfittando del ritiro in semifinale di Rafael Nadal a causa di un infortunio. Djokovic ha vinto in quattro set (4-6, 6-3, 6-4, 7-6) e tre ore esatte di gioco. Nel suo percorso verso la finale, il serbo ha sconfitto anche l'azzurro Jannik Sinner, ai quarti di finale. «Ho perso le parole per dire cosa significhi questo torneo per me, è il più speciale, mi ha ispirato a diventare un giocatore», ha commentato a caldo Djokovic. «Per me il tennis era l'erba da quando vidi Sampras vincere qui. Questo è il campo più speciale al mondo, con un'erba perfetta: e questo torneo ha la storia più prestigiosa».

