Wimbledon 2022, Djokovic: "Kyrgios talento incredibile, sarà sempre mio torneo preferito" (Di domenica 10 luglio 2022) Novak Djokovic sempre più nella storia di Wimbledon. Il serbo vince il settimo titolo sui prati dell'All England Club raggiungendo Sampras e Renshaw, il quarto consecutivo escludendo l'edizione 2020 non disputata per covid. "sarà sempre il mio torneo preferito, è il motivo per cui ho iniziato a giocare a tennis. E ogni volta assume sempre più importanza, è l'evento con più storia e qui tutto è fatto per i giocatori", le parole di Nole durante la premiazione. Non sono mancati i siparietti con Nick Kyrgios. "Tu tornerai qui, non solo come finalista. In questo momento è difficile trovare le parole di consolazione ma hai mostrato perché meriti di essere tra i migliori – sottolinea – Hai un talento

