Wimbledon 2022, altra multa per Kyrgios: chiude con 15 mila sterline di sanzioni (Di domenica 10 luglio 2022) Due settimane di grande tennis con la prima finale Slam raggiunta in carriera, ma per Nick Kyrgios passare tanto in campo significa anche incassare diverse sanzioni. L'ultima multa arriva dopo l'epilogo di Wimbledon, perso contro Novak Djokovic. Altre 3.000 sterline da pagare per l'australiano per "oscenità udibili", in uno dei suoi tanti sfoghi verso il box. Il totale per Kyrgios in questi quattordici giorni di Slam raggiunge quota 15.000 sterline. Poco male, alla luce del mastodontico montepremi messo a disposizione dall'All England Club: grazie alla finale, Nick ha potuto intascare un assegno da 1.050.000 sterline. SportFace.

