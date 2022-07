Violenza sessuale sulla figlia 13enne: professore di filosofia fermato in aeroporto (Di domenica 10 luglio 2022) La 13enne sarebbe stata abusata dal padre Roma, 10 luglio 2022 " Si rifiutava di stare col papà , era troppa la paura per quell'uomo che l'avrebbe violentata . Le ultime risalgono ad un paio di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Lasarebbe stata abusata dal padre Roma, 10 luglio 2022 " Si rifiutava di stare col papà , era troppa la paura per quell'uomo che l'avrebbe violentata . Le ultime risalgono ad un paio di ...

Agenzia_Ansa : PODCAST | Quella porta socchiusa alla violenza del maschio, l'inaccettabile sentenza della corte d'appello di Torin… - repubblica : Torino, assolto dall'accusa di violenza sessuale: 'La ragazza aveva bevuto e non ha chiuso la porta: lo ha indotto… - Tg3web : Condannato in primo grado per violenza sessuale, un uomo è stato assolto in Appello perché la vittima, sotto l'effe… - Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: Sarebbero state costrette da un gruppo di giovani ad accompagnarli nella toilette della struttura - Dome689 : RT @Open_gol: Sarebbero state costrette da un gruppo di giovani ad accompagnarli nella toilette della struttura -