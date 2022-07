Toni Nadal: l’apparente follia di Kyrgios può essere la sua carta vincente, o forse no (Di domenica 10 luglio 2022) Su El Pais, Toni Nadal, zio di Rafa, scrive della finale di Wimbledon in programma tra Novak Djokovic e Nick Kyrgios. Il serbo non fallirà, dice, questo è sicuro: “combatterà fino all’ultima palla come è abituato a fare, resterà fermo di fronte ad un rivale indecifrabile che affronta la sua prima finale in un Grande Slam”. Djokovic è il campione in carica, uno dei migliori giocatori di tennis della storia, ovvio che il favorito sia lui. Ma Kyrgios resta sempre un’incognita. “Non è affatto chiaro, tuttavia, quale versione vedremo dell’australiano, per quanto è complicato capire ciò che gli passa per la testa. l’apparente follia che lo porta a sprecare non poche possibilità di vittoria è un disagio incontrollabile di fronte alla difficoltà”. Il suo problema più grande sarà la mancanza di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 luglio 2022) Su El Pais,, zio di Rafa, scrive della finale di Wimbledon in programma tra Novak Djokovic e Nick. Il serbo non fallirà, dice, questo è sicuro: “combatterà fino all’ultima palla come è abituato a fare, resterà fermo di fronte ad un rivale indecifrabile che affronta la sua prima finale in un Grande Slam”. Djokovic è il campione in carica, uno dei migliori giocatori di tennis della storia, ovvio che il favorito sia lui. Maresta sempre un’incognita. “Non è affatto chiaro, tuttavia, quale versione vedremo dell’australiano, per quanto è complicato capire ciò che gli passa per la testa.che lo porta a sprecare non poche possibilità di vittoria è un disagio incontrollabile di fronte alla difficoltà”. Il suo problema più grande sarà la mancanza di ...

