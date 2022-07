(Di domenica 10 luglio 2022) Una "denuncia penale a Firenze segnalando alla procura generale della Cassazione la gravità della condotta degli inquirenti perugini" è stata annunciata dall'ex magistrato Luca. Lo ha reso noto lui stesso dopo la notizia, pubblicata da Corriere della sera e Repubblica, che è indagato per istigazione alla corruzione in un procedimento nato da dichiarazioni dell'avvocato siciliano Piero Amara L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Toghe: nuova indagine su Palamara. L’ex pm attacca: “Denuncio i magistrati di Perugia” - alleanzaxeuropa : RT @ErmesAntonucci: Scandalo Palamara: si Salvi chi può Oggi su @ilfoglio_it nuova puntata del caso Salvi, pg della Cassazione titolare del… - rivamatteoriva : RT @ErmesAntonucci: Scandalo Palamara: si Salvi chi può Oggi su @ilfoglio_it nuova puntata del caso Salvi, pg della Cassazione titolare del… - pasqualetaranti : RT @ErmesAntonucci: Scandalo Palamara: si Salvi chi può Oggi su @ilfoglio_it nuova puntata del caso Salvi, pg della Cassazione titolare del… - 57Davide : RT @ErmesAntonucci: Scandalo Palamara: si Salvi chi può Oggi su @ilfoglio_it nuova puntata del caso Salvi, pg della Cassazione titolare del… -

Firenze Post

... i magistrati avevano stabilito che la competenza fosse di Perugia, essendo coinvolte diverse... "sminuendo in modo inspiegabile il ruolo di quella che aveva indicato come unaloggia P2, ...Troppe contraddizioni hanno attraversato il mondo delle, troppe interazioni tra magistratura ...per ucciderlo' Al Museo "Mostra di Leonardo' di Roma grandi rivelazioni per l'arrivo della... Toghe: nuova indagine su Palamara. L’ex pm attacca: “Denuncio i magistrati di Perugia” ROMA – Una “nuova denuncia penale a Firenze segnalando alla procura generale della Cassazione la gravità della condotta degli inquirenti perugini” è stata annunciata dall’ex magistrato Luca Palamara.La modella si è laureata all’università per le Arti Creative di Londra e la mamma, orgogliosa, ha condiviso sui social uno scatto con la figlia Un traguardo alla volta. Dopo aver sfilato per Balenciag ...