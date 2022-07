Softball, World Games 2022: Italia partenza sprint, poi il Canada reagisce e vince (Di domenica 10 luglio 2022) Visto il rinvio a stanotte della prima partita contro gli Stati Uniti (si gioca all’1:30), l’esordio dell’Italia diventa di fatto quello con il Canada in fatto di World Games 2022 a Birmingham, Alabama, USA. Ed è un debutto a tinte clamorose, con 4-0 iniziale prima della feroce reazione delle canadesi, che vincono per 4-10. La partenza azzurra è di quelle da ricordare: al terzo lancio di Anderson arriva il fuoricampo a destra di Vigna, ed è subito 1-0. Finita? No, perché Elisa Cecchetti colpisce una valida a sinistra che la porta in prima base, e di lì Longhi piazza un secondo home run che vale il 3-0. Tanto per cambiare, nel secondo inning Marrone, con due out, trova anche lei il singolo a sinistra e poi la seconda base su errore difensivo. A quel punto entra Simpson per Anderson come ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Visto il rinvio a stanotte della prima partita contro gli Stati Uniti (si gioca all’1:30), l’esordio dell’diventa di fatto quello con ilin fatto dia Birmingham, Alabama, USA. Ed è un debutto a tinte clamorose, con 4-0 iniziale prima della feroce reazione delle canadesi, che vincono per 4-10. Laazzurra è di quelle da ricordare: al terzo lancio di Anderson arriva il fuoricampo a destra di Vigna, ed è subito 1-0. Finita? No, perché Elisa Cecchetti colpisce una valida a sinistra che la porta in prima base, e di lì Longhi piazza un secondo home run che vale il 3-0. Tanto per cambiare, nel secondo inning Marrone, con due out, trova anche lei il singolo a sinistra e poi la seconda base su errore difensivo. A quel punto entra Simpson per Anderson come ...

