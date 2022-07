Sarebbe davvero così sbagliato vendere Koulibaly ora invece che perderlo a zero il prossimo anno?

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 luglio 2022) In questi giorni, oltre che i primi calci in quel di Dimaro, continua a tenere banco, sotto tutti gli ombrelloni della Campania, la questione legata alla permanenza o alla partenza di Kalidou. Lo dico in anticipo: l’amore per KK non si discute, la stima per l’uomo Kalidou neanche, il suo essere difensore top al mondo nemmeno, l’indispensabilità nel Napoli pure. Tutti lo vorremmo con noi fino a fine carriera, con la fascia da capitano al braccio. E in quest’analisi non c’è alcun interesse a difendere l’operato del Calcio Napoli o di De Laurentis. È solo un’analisi fatta come se non fossi un tifoso, come se fossi un osservatore esterno. Vogliamo, però, fare uno sforzo e provare a fare un ragionamento, cinico e basato solo sui freddi fatti, anche su Kalidou? Un ragionamento non da tifosi, come se fossimo degli osservatori ...